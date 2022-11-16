В Украину вернули 103 незаконно вывезенных в рф детей

18:07 16 ноября Киев, Украина

Домой удалось вернуть уже 103 ребенка, которых россияне принудительно вывезли из Украины. Об этом рассказал заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

“По данным национального информационного бюро, 11 129 детей были незаконно депортированы на территорию российской федерации. Из них возвращено 103 ребенка”, - сказал Шанько.

По его словам, государство сейчас нарабатывает механизмы возвращения незаконно вывезенных в россию детей и их правовое закрепление в законодательстве Украины.

По состоянию на утро 16 ноября, по официальной информации ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии

российской федерации в Украине погиб 431 ребенок и по меньшей мере 835 детей получили ранения.