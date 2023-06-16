В Украину удалось вернуть подростка из оккупированной Луганщины

На подконтрольную Украине территорию вернулся 14-летний парень, временно находившийся на оккупированной Луганской области.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возвращении 14-летнего парня на подконтрольную Украине территорию, где ранее временно пребывали российские оккупанты в Луганской области. Эту информацию опубликовали в Телеграмме.
В апреле текущего года Анастасия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь вернуть ее 14-летнего брата Павла с временно захваченной территории Луганской области. Ранее Анастасия переехала из Лисичанска в Днепр, оставив брата на Луганщине.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возвращении 14-летнего парня на подконтрольную Украине территорию, где ранее временно пребывали российские оккупанты в Луганской области. Эту информацию опубликовали в Телеграмме.
В апреле текущего года Анастасия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь вернуть ее 14-летнего брата Павла с временно захваченной территории Луганской области. Ранее Анастасия переехала из Лисичанска в Днепр, оставив брата на Луганщине.
Узнав об этом, Анастасия решила как можно скорее забрать своего брата. Опеку была оформлена по упрощенной процедуре, действующей на период военного положения в Украине.
Минреинтеграция выразила благодарность общественному союзу "Украинская сеть за права ребенка" за помощь в возвращении еще одного украинского ребенка.
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