В Украину удалось вернуть подростка из оккупированной Луганщины

12:06 08 июня Киев, Украина

На подконтрольную Украине территорию вернулся 14-летний парень, временно находившийся на оккупированной Луганской области.



Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возвращении 14-летнего парня на подконтрольную Украине территорию, где ранее временно пребывали российские оккупанты в Луганской области. Эту информацию опубликовали в Телеграмме.



В апреле текущего года Анастасия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь вернуть ее 14-летнего брата Павла с временно захваченной территории Луганской области. Ранее Анастасия переехала из Лисичанска в Днепр, оставив брата на Луганщине.

"Недавно парень оказался в сиротском положении и был помещен в приют в Луганске", - отметили в Минреинтеграции.

Узнав об этом, Анастасия решила как можно скорее забрать своего брата. Опеку была оформлена по упрощенной процедуре, действующей на период военного положения в Украине.

"На днях Анастасия и Павел вернулись в Украину. Весь процесс возвращения занял около месяца", - говорится в сообщении.



Минреинтеграция выразила благодарность общественному союзу "Украинская сеть за права ребенка" за помощь в возвращении еще одного украинского ребенка.