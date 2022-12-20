В Украину удалось вернуть подростка из Донбасса, которого "усыновила" российская семья

12:58 20 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека 19 декабря, в понедельник, в Украину удалось вернуть 16-летнего Сергея, который почти 8 месяцев находился в рф, где его "усыновила" российская семья.Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

“Парень жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а сейчас еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать. После захвата российскими оккупантами родного населенного пункта, его и многих других детей вывезли в Донецк, а затем в россию" , – рассказал Омбудсмен.

Известно, что приезжавшая для общения с детьми для пропагандистских СМИ Детский Омбудсмен российской федерации мария львова-белова решила судьбу Сергея и других вывезенных украинских детей и отправила их на усыновление в российские семьи.



У семьи, в которой пришлось быть парню, было трое собственных детей и уже один усыновленный. С новой семьей Сергей не разговаривал.

"Я просто учился в колледже, разговаривал с друзьями, с которыми там познакомился", - рассказал парень, осваивавший там направление автомеханики.

По словам молодого человека, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться в Украину. В один из чат-ботов Сергей написал, что хочет вернуться из рф домой и получил ответ, что ему в этом помогут.



Подробности возвращения Омбудсмен не сообщил, однако рассказал, что вчера парня встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец-то дома.