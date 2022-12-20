В Украину удалось вернуть подростка из Донбасса, которого "усыновила" российская семья

19 декабря, в понедельник, в Украину удалось вернуть 16-летнего Сергея, который почти 8 месяцев находился в рф, где его "усыновила" российская семья.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Известно, что приезжавшая для общения с детьми для пропагандистских СМИ Детский Омбудсмен российской федерации мария львова-белова решила судьбу Сергея и других вывезенных украинских детей и отправила их на усыновление в российские семьи.
У семьи, в которой пришлось быть парню, было трое собственных детей и уже один усыновленный. С новой семьей Сергей не разговаривал.
По словам молодого человека, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться в Украину. В один из чат-ботов Сергей написал, что хочет вернуться из рф домой и получил ответ, что ему в этом помогут.
Подробности возвращения Омбудсмен не сообщил, однако рассказал, что вчера парня встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец-то дома.
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