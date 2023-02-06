В Украину удалось вернуть двух детей, незаконно вывезенных в рф
11:36 06 февраля Киев, Украина
В Украину
вернулись двое детей, которых депортировали оккупанты из Кременной Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.
"При содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девочек тринадцати и пятнадцати лет взяла на попечение и забрала домой их старшая сестра. Семья сейчас находится на Волыни. Две младшие сестры, которые вместе с мамой на момент вторжения россии в Украину проживали в Кременной Луганской области, были депортированы в Рязань. В россии мама умерла, и дети попали в приют", - сообщают в ОВА.
Сообщается, что в Минреинтеграции обратилась старшая сестра девочек, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область.
Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения в Украину.
"Благодаря совместной работе Минреинтеграции, благотворительной организации СОС Детские городки в Украине, Государственной пограничной службе Украины, а также Службы по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область) украинские дети вернулись на Родину", - говорится в сообщении.
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