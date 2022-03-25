В Украину пришло долгожданное снижение температуры, однако дожди с грозами остались

06:35 28 июня Киев, Украина

Жители западной Украины могут вздохнуть спокойно - ливни и грозы покинули их область, чего не скажешь про остальные регионы страны. Синоптики обещают шквальный ветер силой до 15-20 м/с, ливни и град практически по всей Украине.



Центральный регион Украины



В Винницкой



В Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



Западный регион Украины В Винницкой облачно , дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.В Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



Во Львовской, Тернопольской, Ровненской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +23...+25 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



Восточный регион Украины



В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.



В Донецкой и Харьковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +23...+25 °С.