В Украину пришло долгожданное снижение температуры, однако дожди с грозами остались

Жители западной Украины могут вздохнуть спокойно - ливни и грозы покинули их область, чего не скажешь про остальные регионы страны. Синоптики обещают шквальный ветер силой до 15-20 м/с, ливни и град практически по всей Украине.
Центральный регион Украины
В Винницкой облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.
В Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской, Ровненской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +23...+25 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.
В Донецкой и Харьковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +23...+25 °С.
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