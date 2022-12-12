В Украину прибыл словацкий поезд впервые после начала войны

Из словацкого города Кошице в Украину прибыл первый рейс после начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила Укрзализныця.
Указано, что поезд будет останавливаться в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе – "новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород".
На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы: "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".
Расписание рейса:
На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы: "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".
Расписание рейса:
- №960/961 Кошице — Мукачево в 08:46, прибытие в 14:00;
- №962/963 Кошице — Мукачево в 11:46 и прибывать в 16:53;
- Из Мукачево – в 14:48 и 18:16 будет прибывать в 18:17 и 21:33 соответственно.
Через Чоп:
- в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51;
- в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26.
Рейс выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест + три веломеста.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии