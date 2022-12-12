В Украину прибыл словацкий поезд впервые после начала войны

10:53 12 декабря Киев, Украина

Из словацкого города Кошице в Украину прибыл первый рейс после начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила Укрзализныця.

"Первый с начала полномасштабного вторжения рейс из словацкого Кошице прибыл в украинский Мукачево: 30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (дерунами)", – говорится в сообщении.





На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы: "при выходе с



Расписание рейса: Указано, что поезд будет останавливаться в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе – "новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород".На станции Мукачево посадка будет проходить с отдельной платформы: "при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до западной платформы".Расписание рейса:

№960/961 Кошице — Мукачево в 08:46, прибытие в 14:00;

№962/963 Кошице — Мукачево в 11:46 и прибывать в 16:53;

Из Мукачево – в 14:48 и 18:16 будет прибывать в 18:17 и 21:33 соответственно.

Через Чоп:

в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51;

в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26.

Рейс выполняет словацкий дизель-поезд чешского производства на 78 мест + три веломеста.