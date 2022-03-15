В Украину из лагеря для беженцев в Сирии вернулась украинка и ее семеро детей

Продолжается спасение украинок и их детей, которые удерживаются в лагерях Сирии за то, что их мужья служили ИГИЛу. Как стало известно, сегодня ночью в аэропорту Киева приземлился самолет, на котором прибыли эвакуированные из сирийского лагеря для беженцев украинка и семеро ее детей.

Самолет, который прилетел около 2 часов ночи, встречали министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В Сирии женщина и дети три года жили в лагере Аль-Холл, где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".

Это уже вторая группа женщин и детей, эвакуированных в Украину. Всего на данный момент уже вернули 15 женщин и детей.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила, что МИД совместно с другими профильными ведомствами продолжает работать над скорейшими встречами всех женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев.

"Моменты, когда чувствуешь гордость за свою страну и коллег, благодаря которым решаются сложнейшие задачи. По моим наблюдениям, такие моменты есть горючим для движения вперед всей страны, особенно когда речь идет о защите наших граждан. "Своих не бросаем" - часто говорит Дмитрий Кулеба. Для дипломатов и консулов - это не пустой слоган, а профессиональная задача", - написала она в Facebook.

Джапарова также рассказала, что прибывшие несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческий условиях, где ценность жизни ничего не стоит.

Ранее сообщалось, что в лагерях в Сирии удерживают 40 украинских женщин и детей. Большинство из 40 удерживаемых украинцев - дети, при этом некоторым из них не больше двух лет.