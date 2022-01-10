В Украину идут заморозки: на Киевщине объявлен II уровень опасности

14:20 27 Апрель Киев, Украина

Из-за надвигающихся заморозков на Киевщине объявлен II (оранжевый) уровень опасности.



Об этом сообщает Об этом сообщает Укргидрометцентр

Во вторник, ночью 28 апреля на Киевщине ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5 °, а ночью 29 апреля вероятны заморозки на поверхности почвы 0-5 °.



Кроме того, ночью 28 апреля в юго-восточной части Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °, там объявлен I (желтый) уровень опасности.



Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).



При этом, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны сильные заморозки в воздухе 0-3 °, там также объявлен II (оранжевый) уровень опасности.