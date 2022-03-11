В Украину идет похолодание

07:39 16 Октябрь Киев, Украина

Украинский гидрометцентр обещает сегодня, 16 октября, незначительное похолодание и осадки.



В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях временами дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с.



Ночью температура в западных областях будет колебаться в пределах 4-9 градусов. В северных областях ночью будет немного теплее — 7-12 градусов выше нуля, а днем — 12-17 градусов тепла. На остальной территории днем воздух прогреется до + 18-23. Ночью температура опустится до + 9-14.



В Киеве 16 октября облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 13-15.