В Украину едут 473 тыс. доз ковид-вакцины Pfizer для вакцинации учителей

09:13 17 Май Киев, Украина

Согласно международной инициативе COVAX , украинцы в ближайшие дни получат более 473 тысячи доз ковид-вакцины Pfizer . Этой партией намерены вакцинировать педагогов.



Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook.



Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".



Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.



Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.