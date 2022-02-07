В Украину едут 473 тыс. доз ковид-вакцины Pfizer для вакцинации учителей

Согласно международной инициативе COVAX, украинцы в ближайшие дни получат более 473 тысячи доз ковид-вакцины Pfizer. Этой партией намерены вакцинировать педагогов.
Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook.
Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".
Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.
Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.
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