В Украину едет гуманитарная помощь с Франции, Болгарии и Эстонии

13:14 25 марта Киев, Украина

Гуманитарная помощь



▪️Из Франции в Житомирскую, Черниговскую, Донецкую, Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую области выехали 16 машин скорой помощи коллективу «Solidarité ambulancière France-Ukraine», а также 1 скорая помощь от компании Coqueletа



▪️Правительство Болгарии приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи украинцам и украинским беженцам в соседних государствах в размере 181 тысяч евро



▪️Волонтерский штаб при Украинской греко-католической церкви в Таллинне отправил 10 машин с медикаментами и едой, а также собрал более 100 тысяч евро денежной помощи



▪️Мерия Таллинна отправляет во Львов и Киев 33 европейских паллета с продуктами и медицинскими препаратами