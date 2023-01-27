В Украину доставили первых «ловцов шахедов». Они уже защищают энергоинфраструктуру

15:09 27 января Киев, Украина





В настоящее время закупили шесть систем противодействия враждебным беспилотникам. Это комплексы радаров и средств глушения сигнала, которые помогают обнаруживать и блокировать вражеские



Дрон называется Fortem Drone Hunter F700, он оснащен радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Может лететь на скорости более 100 километров в час. В Украину доставили первых «ловцов шахедов», они уже защищают энергетические объекты от российских дронов-камикадзе, сообщили в Минцифре.В настоящее время закупили шесть систем противодействия враждебным беспилотникам. Это комплексы радаров и средств глушения сигнала, которые помогают обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА Дрон называется Fortem Drone Hunter F700, он оснащен радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Может лететь на скорости более 100 километров в час.

«Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США», – говорят в Минцифре.

Сбор на «ловцов» в октябре 2022 года открыл Monobank вместе с платформой United24 и волонтером Игорем Лаченковым. Один «ловец» стоит примерно 50 миллионов гривен.