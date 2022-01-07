В украинском ВУЗе будут обучать художественной обработке янтаря

20:52 30 Апрель Киев, Украина

В Волынском национальном университете им. Леси Украинки появится новая образовательная программа - Художественная обработка янтаря.

Об этом заявил ректор ВУЗа Анатолий Цьось в пятницу, 30 апреля.

"28 апреля 2021 года на заседании ученого совета Университета принято решение начать осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования по образовательно-профессиональной программе Художественная обработка янтаря", - написал Цьось.

По его словам, таким образом выпускники учебных заведений смогут получить уникальную специальность.