В украинской столице в знак солидарности с крымскотатарским народом приспустили главный флаг Украины

09:31 18 мая Киев, Украина

Гос флаг Украины, установленный в Мемориальном комплексе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, был приспущен сегодня, 18 мая, в знак солидарности с крымскими татарами.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

18 мая исполняется 79 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. Депортация была насильственным переселением крымских татар с их родины - Крыма, которое проводила советская власть.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 2015 года, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 2015 года, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

"Еще 8 лет назад в Украине признали геноцидом депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году. Сегодня, почти 80 лет спустя, мы как никогда остро чувствуем боль крымскотатарского народа, вынужденную ныне жить под гнетом оккупанта на нашей общей земле. Поэтому город в знак солидарности приспустил флаг в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - рассказал чиновник.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что в планах москвы – очередная попытка уничтожить целый народ.

"Безнаказанное зло обладает свойством возвращаться еще более страшными преступлениями. Эта аксиома подтверждается ужасающими преступлениями российской военной агрессии, которая началась военным захватом и оккупацией Крыма в феврале-марте 2014 года и продолжается полномасштабным вторжением российских войск на материковую часть Украины, осуществляемую с 24 февраля 2022 года", - сказал Чубаров

Зловещие планы москвы имеют целью уничтожить независимое Украинское государство, стереть с земли украинский и крымскотатарский народы.