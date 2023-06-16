В украинской столице в знак солидарности с крымскотатарским народом приспустили главный флаг Украины

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Украины, установленный в Мемориальном комплексе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, был приспущен сегодня, 18 мая, в знак солидарности с крымскими татарами.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
18 мая исполняется 79 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. Депортация была насильственным переселением крымских татар с их родины - Крыма, которое проводила советская власть.
Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 2015 года, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
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"Еще 8 лет назад в Украине признали геноцидом депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году. Сегодня, почти 80 лет спустя, мы как никогда остро чувствуем боль крымскотатарского народа, вынужденную ныне жить под гнетом оккупанта на нашей общей земле. Поэтому город в знак солидарности приспустил флаг в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - рассказал чиновник.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что в планах москвы – очередная попытка уничтожить целый народ.
"Безнаказанное зло обладает свойством возвращаться еще более страшными преступлениями. Эта аксиома подтверждается ужасающими преступлениями российской военной агрессии, которая началась военным захватом и оккупацией Крыма в феврале-марте 2014 года и продолжается полномасштабным вторжением российских войск на материковую часть Украины, осуществляемую с 24 февраля 2022 года", - сказал Чубаров
Зловещие планы москвы имеют целью уничтожить независимое Украинское государство, стереть с земли украинский и крымскотатарский народы.
"Наша память и уважение жертв геноцида крымскотатарского народа, наша поддержка Вооруженных Сил Украины, наша решимость завершить продолжающуюся десятый год российско-украинскую войну победой Украины и наказанием россии, которая является государством — террористом, должны стать гарантиями неповторения преступлений, что были совершены и продолжают поступать против украинского и крымскотатарского народов", - подытожил глава Меджлиса.
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