В украинских школах обновят программу по информатике

18:01 10 Февраль Киев, Украина

В украинских школах планируется полностью обновить программу по информатике, сообщает Минцифра. Речь идет в целом о содержании и ресурсах предмета.

«Сейчас дети учатся по старым учебникам и устаревшему программному обеспечению, не хватает учителей с IТ-образованием, а учителя информатики часто не обновляют свои знания», – комментируют в министерстве.

Новая программа станет основой, которая поможет детям легко найти себя в IТ-специальностях, развивать страну, получать достойную оплату труда и стать самым нужным специалистом на рынке.

Для создания новой программы по информатике обещают привлечь лучших украинских и европейских IТ-экспертов. Программу предложат учащимся от 1 до 11 классов.



Пилотный проект с обновленной программой будет запущен уже осенью 2022 года. Его реализует инициатива EU4DigitalUA (программа помощи ЕС по цифровой трансформации) с Министерством образования и науки.