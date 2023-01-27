В украинских посольствах за границей можно будет жениться, аннулировать брак или внести изменения в записи гражданского состояния, сообщает Минрегион.
Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили право пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан решением Кабмина.
Кроме того, посольства за границей смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации независимо от места хранения бумажного оригинала.
Реестр посольств Украины и других дипломатических учреждений, где можно будет жениться, будет определен в Министерстве иностранных дел. Решение вступит в силу через 10 дней после его публикации.
В связи с военным положением в Украине можно зарегистрировать брак в день подачи заявления. Кроме того, доступна опция бракосочетания в режиме видеосвязи, без личного присутствия (для военных, правоохранителей и работников больниц).
За первые полгода 2022 года в Украине зарегистрировали рекордное количество браков – 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году, и абсолютный рекорд за последние семь лет.
Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили право пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан решением Кабмина.
Кроме того, посольства за границей смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации независимо от места хранения бумажного оригинала.
Реестр посольств Украины и других дипломатических учреждений, где можно будет жениться, будет определен в Министерстве иностранных дел. Решение вступит в силу через 10 дней после его публикации.
В связи с военным положением в Украине можно зарегистрировать брак в день подачи заявления. Кроме того, доступна опция бракосочетания в режиме видеосвязи, без личного присутствия (для военных, правоохранителей и работников больниц).
За первые полгода 2022 года в Украине зарегистрировали рекордное количество браков – 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году, и абсолютный рекорд за последние семь лет.
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