В Украине зарегистрировано почти 120 тысяч безработных

11:10 14 июня Киев, Украина

По состоянию на начало июня в Украине статус безработного имели 119,2 тысяч человек, более двух третей из них — женщины, сообщает Государственная служба занятости.

По состоянию на 1 июня 2023 года имели статус безработного 119,2 тысячи человек. В общем количестве зарегистрированных безработных, мужчины составляли – 33,7 тысячи человек (или 29%), женщины – 85,5 тысячи человек (или 71%)", – говорится в сообщении.

23% зарегистрированных безработных имеют возраст до 35 лет; 29% - от 35 до 44 лет; 29% - от 45 до 55 лет; и 19% - более 55 лет. При этом 43% зарегистрированных безработных получили высшее образование, 36% – профессионально-техническое, 21% – общее среднее образование.



Среди зарегистрированных безработных 19% ранее заняты в сфере торговли, 17% — в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании, 15% — в перерабатывающей промышленности, 12% — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.



По состоянию на 1 июня 2023 года количество вакансий, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составило 41,3 тысяч по сравнению с 25,3 тысяч в июне 2022-го. При этом по состоянию на 1 июня 2023 года, в среднем по Украине, на одно свободное рабочее место претендовало 3 безработных.