В Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренних переселенцев

07:17 19 апреля Киев, Украина

По состоянию на 18 апреля более 1,4 млн украинцев зарегистрировались как новые внутри перемещенные лица. Такие данные озвучила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире телемарафона.



По ее словам, выплаты в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 - для детей или взрослых с инвалидностью начались с 8 апреля, деньги получили уже 250 тысяч украинцев.



В то же время, отметили министр, из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих общинах образовались большие очереди на регистрацию.



"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, встать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заву на помощь на проживание можно будет через Дию, не выходя из дома, без очередей и лишних бумаг", - сказала Лазебная.