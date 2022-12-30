В Украине заработали 11 500 "пунктов несокрушимости" - ОПУ

16:18 30 декабря Киев, Украина





Об этом 30 декабря заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По состоянию на конец 2022 года в Украине работают почти 11,5 тысяч "пунктов несокрушимости", открытых при содействии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) , бизнеса и органов местной власти.Об этом 30 декабря заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Украине действует почти 11 500 "пунктов несокрушимости". Их организовали областные власти, ГСЧС и ответственный бизнес, чтобы в случае чрезвычайной ситуации наши люди имели связь и помощь", - отметил он на своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что украинские власти занимаются восстановлением нормальной жизни в населенных пунктах, освобожденных от российской оккупации.

"С февраля до сегодняшнего дня деоккупировано 1884 населенных пункта. Сразу за ВСУ туда пришли украинские власти. Восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, гуманитарная помощь, восстановление государственных услуг, денежные выплаты. С первых дней войны мы восстанавливаем все, что россияне разрушили - жилье, больницы, школы, инфраструктуру, энергетику", - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, на освободившихся территориях удалось восстановить уже более 15 тысяч инфраструктурных объектов.

"Инфраструктура — один из наших основных приоритетов. Уже восстановлено 15 199 объектов, практически столько же в процессе. Сейчас организована защита 297 энергетических объектов. Специалисты работают 24/7, чтобы люди могли получать свет, тепло и воду", – отметил чиновник.

Кроме того, на северной границе Украина обустраивает защитные сооружения — противотранспортные и противопехотные заграждения, минно-взрывные заграждения и железобетонные секции, которые должны предотвратить новое российское вторжение, добавил Кирилл Тимошенко.