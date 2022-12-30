В Украине заработали 11 500 "пунктов несокрушимости" - ОПУ

По состоянию на конец 2022 года в Украине работают почти 11,5 тысяч "пунктов несокрушимости", открытых при содействии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), бизнеса и органов местной власти.
Об этом 30 декабря заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Об этом 30 декабря заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Чиновник добавил, что украинские власти занимаются восстановлением нормальной жизни в населенных пунктах, освобожденных от российской оккупации.
По его словам, на освободившихся территориях удалось восстановить уже более 15 тысяч инфраструктурных объектов.
Кроме того, на северной границе Украина обустраивает защитные сооружения — противотранспортные и противопехотные заграждения, минно-взрывные заграждения и железобетонные секции, которые должны предотвратить новое российское вторжение, добавил Кирилл Тимошенко.
После массированного обстрела войсками рф 23 ноября в Украине начали разворачивать "пункты несокрушимости". "Пункты несокрушимости" - это места, где в случае длительного отключения света из-за обстрелов человек может подзарядить мобильные устройства, согреться и выпить горячие напитки. Пункты можно найти на онлайн-карте.
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