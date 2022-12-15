В Украине заработал новый алгоритм регистрации авто

19:22 14 декабря Киев, Украина





Об этом рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.



Она отметила, что сегодня вступили в силу два постановления Кабинета министров Украины, вносящие изменения в процедуру предоставления услуг, связанных с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств в Украине. Эти изменения позволят получать услуги онлайн.



Почему изменились правила

По словам Самитовской, МВД хочет упростить алгоритм получения любых государственных услуг и сократить время оформления документов. Потому перерегистрация и регистрация авто должна проходить в один день. С 14 декабря в сервисных центрах МВД действует новый алгоритм регистрации/перерегистрации транспортных средств. Теперь регистрация авто будет проходить быстрее.Об этом рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.Она отметила, что сегодня вступили в силу два постановления Кабинета министров Украины, вносящие изменения в процедуру предоставления услуг, связанных с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств в Украине. Эти изменения позволят получать услуги онлайн.По словам Самитовской, МВД хочет упростить алгоритм получения любых государственных услуг и сократить время оформления документов. Потому перерегистрация и регистрация авто должна проходить в один день.

"Раньше продавец и покупатель обращались в сервис-центр МВД, и долго проходили разные ступеньки, чтобы зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль. Теперь есть возможность продавцу авто пройти сначала экспертное исследование в любом городе. Затем обратиться в любой сервис-центр МВД для регистрации транспортного средства, потратив до 30 мин. Это экспертное заключение действует 10 дней", — сказала она.

Пакет документов остается без изменений:

паспорт,

идентификационный код,

свидетельство регистрации транспортного средства.

В МВД отметили, что упрощается алгоритм экспертного исследования тогда, когда автомобиль новый, когда не требуется смена анкетных данных владельца. И при процедуре выбраковки: когда авто не пригодно к использованию и его нужно утилизировать.

"Экспертные службы МВД находятся возле каждого сервисного центра МВД. Здесь действует электронная очередь. Талончик можно взять как на сайте, так и в терминале помещений сервисного центра МВД", - сказала Самитовская.

Такие изменения, по ее словам, позволят в будущем выделить экспертную оценку и разработать такой функционал, где регистрация будет производиться онлайн.



Какие нововведения действуют во время военного положения

Во время военного положения у нас действует электронная очередь на услуги. Также улучшено получение водительского удостоверения: в частности не нужно предоставлять медицинскую справку при замене водительского удостоверения.