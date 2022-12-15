В Украине заработал новый алгоритм регистрации авто

С 14 декабря в сервисных центрах МВД действует новый алгоритм регистрации/перерегистрации транспортных средств. Теперь регистрация авто будет проходить быстрее.
Об этом рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.
Она отметила, что сегодня вступили в силу два постановления Кабинета министров Украины, вносящие изменения в процедуру предоставления услуг, связанных с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств в Украине. Эти изменения позволят получать услуги онлайн.
Почему изменились правила
По словам Самитовской, МВД хочет упростить алгоритм получения любых государственных услуг и сократить время оформления документов. Потому перерегистрация и регистрация авто должна проходить в один день.
Об этом рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.
Она отметила, что сегодня вступили в силу два постановления Кабинета министров Украины, вносящие изменения в процедуру предоставления услуг, связанных с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств в Украине. Эти изменения позволят получать услуги онлайн.
Почему изменились правила
По словам Самитовской, МВД хочет упростить алгоритм получения любых государственных услуг и сократить время оформления документов. Потому перерегистрация и регистрация авто должна проходить в один день.
Пакет документов остается без изменений:
- паспорт,
- идентификационный код,
- свидетельство регистрации транспортного средства.
В МВД отметили, что упрощается алгоритм экспертного исследования тогда, когда автомобиль новый, когда не требуется смена анкетных данных владельца. И при процедуре выбраковки: когда авто не пригодно к использованию и его нужно утилизировать.
Такие изменения, по ее словам, позволят в будущем выделить экспертную оценку и разработать такой функционал, где регистрация будет производиться онлайн.
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