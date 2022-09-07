В Украине заработал госпортал розыска несовершеннолетних "Дети войны"

13:36 01 августа Киев, Украина





Об этом сообщает уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук . Государственный портал "Дети войны" будет помогать правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны.Об этом сообщает уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук .

"Это место, где вы можете сообщить о пропавшем ребенке, о преступлениях против детей, если вы нашли ребенка, если вам известно о факте депортации, о принудительном изменении гражданства, об усыновлении", - отметила Герасимчук.

Портал регулярно обновляется правоохранительными органами и Национальным информационным бюро и предусматривает функцию обратной связи.



По состоянию на 1 августа, по данным Офиса Президента, 693 ребенка в результате полномасштабного российского вторжения в Украину были ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и по меньшей мере 5 754 принудительно перемещены и депортированы.



По словам Герасимчук, правоохранители нашли 4 039 находившихся в розыске детей, 47 детей удалось вернуть из депортации. В то же время Россия заявляет как минимум о 450 тысячах перемещенных и депортированных на территорию России детей.