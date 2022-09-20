В Украине заработал «Единый портал вакансий»

"Единый портал вакансий" заработал в Украине, теперь гражданам станет легче искать работу. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.
Создание портала инициировало Министерство экономики и Государственная служба занятости весной 2022 года. В конце мая Министерство экономики подписало договор с Государственной службой занятости и шестью крупнейшими сайтами по трудоустройству.
Создание портала инициировало Министерство экономики и Государственная служба занятости весной 2022 года. В конце мая Министерство экономики подписало договор с Государственной службой занятости и шестью крупнейшими сайтами по трудоустройству.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии