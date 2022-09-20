В Украине заработал «Единый портал вакансий»

15:47 20 сентября Киев, Украина

"Единый портал вакансий" заработал в Украине, теперь гражданам станет легче искать работу. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Итак, «Единый портал вакансий» будет очень полезен и в будущем», – отметила первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.



Создание портала инициировало Министерство экономики и Государственная служба занятости весной 2022 года. В конце мая Министерство экономики подписало договор с Государственной службой занятости и шестью крупнейшими сайтами по трудоустройству.