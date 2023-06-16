В Украине запустят центр противодействия мошенническим операциям при киберполиции

14:23 26 мая Киев, Украина





Об этом рассказал министр внутренних дел



По его словам, в настоящее время Министерство внутренних дел работает с



Клименко отметил, что за границей гораздо труднее "доставать" злоумышленников, поэтому очень важно сотрудничество с Европолом, с европейскими коллегами, а также с министерствами внутренних дел и работниками киберполиции других стран для того, чтобы иметь информацию и быстрее раскрывать преступления.



Пока правоохранители раскрывают лишь около 30% случаев мошенничества. В Украине в конце лета – начале осени при киберполиции начнет функционировать центр, который будет противодействовать мошенническим операциям.Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко По его словам, в настоящее время Министерство внутренних дел работает с Нацбанком , чтобы минимизировать потери людей, все же попавших на крючок мошенников. Вновь центр будет быстро реагировать на вызовы, чтобы минимизировать влияние мошенников, работающих не только с территории Украины, но и за ее пределами.Клименко отметил, что за границей гораздо труднее "доставать" злоумышленников, поэтому очень важно сотрудничество с Европолом, с европейскими коллегами, а также с министерствами внутренних дел и работниками киберполиции других стран для того, чтобы иметь информацию и быстрее раскрывать преступления.Пока правоохранители раскрывают лишь около 30% случаев мошенничества.

"Но мы в первую очередь закрываем источники, центры, закрываем вообще им доступ к работе с Украиной. Это касается и серверного оборудования, и "работы" в местах лишения свободы и не только на свободных территориях, но и на временно оккупированных территориях", - подчеркнул чиновник.

После начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины фишинговые сайты приобрели особую популярность среди кибермошенников. Преступники маскируют сайты под ресурсы для оформления социальных выплат от государства, фондов, международных организаций.



Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит обратить внимание на то, что фишинговый сайт выражает, прежде всего, отличие в URL-адресе. Речь идет о лишних символах или неправильном написании. Пользователям всегда необходимо избегать подозрительных гиперссылок и не вводить конфиденциальные данные. Поэтому для шопинга рекомендуется использовать проверенные сайты, а информацию о соцвыплатах получать с официальных страниц государственных органов.