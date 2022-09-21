В Украине запустили сайт для помощи людям из уязвимых групп населения

В Украине запустили сайт "Помощь", на котором можно найти информацию о возможности получения гуманитарной помощи, пересечении границы и порядке приобретения статуса внутренне перемещенного лица.
На этом ресурсе внутренне перемещенные лица, беженцы, пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить советы по работе, образованию и психологической поддержке во время войны.
На этом ресурсе внутренне перемещенные лица, беженцы, пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить советы по работе, образованию и психологической поддержке во время войны.
Руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС в Украине Фредерик Куне считает, что в условиях войны цифровые технологии должны помогать уязвимым слоям населения.
В свою очередь исполняющая обязанности Постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани отметила, что пришло время для разработки инклюзивного плана по восстановлению Украины.
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