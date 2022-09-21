В Украине запустили сайт для помощи людям из уязвимых групп населения

17:24 21 сентября Киев, Украина





На этом ресурсе внутренне перемещенные лица, беженцы, пенсионеры и В Украине запустили сайт "Помощь", на котором можно найти информацию о возможности получения гуманитарной помощи, пересечении границы и порядке приобретения статуса внутренне перемещенного лица.На этом ресурсе внутренне перемещенные лица, беженцы, пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить советы по работе, образованию и психологической поддержке во время войны.

«Отсутствие информации в доступном формате, невозможность самостоятельно приобщиться к эвакуационным маршрутам, неприспособленность укрытий и приютов для временного проживания – все это лишь усугубляло и без того сильную растерянность среди людей с инвалидностью и людей постарше», – отметила генеральный секретарь ВОО «Национальная Ассамблея» с инвалидностью Украины” Виктория Назаренко.

Руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС в Украине Фредерик Куне считает, что в условиях войны цифровые технологии должны помогать уязвимым слоям населения.

“С началом полномасштабного вторжения люди с инвалидностью и люди постарше оказались в состоянии страшной неопределенности. Этот веб-ресурс станет для них крепкой опорой в эти нелегкие времена и поможет восстановить веру в лучшее будущее", – подчеркнул он.

В свою очередь исполняющая обязанности Постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани отметила, что пришло время для разработки инклюзивного плана по восстановлению Украины.