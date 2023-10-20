В Украине запустили портал "Железное укрытие" с информацией о состоянии укрытий

07:05 20 октября Киев, Украина

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине начал работу портал "Железное укрытие", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий.

Об этом Александр Камышин сказал во время презентации проекта "Железное укрытие", передает корреспондент Общественного .

"Мы запускаем сегодня рабочий портал, который называется "Железное укрытие", в котором можно постоянно находить информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе ремонта и какие укрытия в планах", - сказал Камышин.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, проинформировал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.

"Мы показываем ситуацию в разрезе каждой области, региона и населенного пункта. Вы сможете увидеть подробнее на сайте", - сказал Ткаченко.

Ткаченко добавил, что фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.

"По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда, и часть потом снова добавляем. Это живой процесс", - сказал глава Минстратегпрома Камышин.