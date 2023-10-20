В Украине запустили портал "Железное укрытие" с информацией о состоянии укрытий

07:05 20 октября Киев, Украина

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине начал работу портал "Железное укрытие", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий.
 
Об этом Александр Камышин сказал во время презентации проекта "Железное укрытие", передает корреспондент Общественного .
"Мы запускаем сегодня рабочий портал, который называется "Железное укрытие", в котором можно постоянно находить информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе ремонта и какие укрытия в планах", - сказал Камышин.
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, проинформировал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.
"Мы показываем ситуацию в разрезе каждой области, региона и населенного пункта. Вы сможете увидеть подробнее на сайте", - сказал Ткаченко. 
Ткаченко добавил, что фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.
"По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда, и часть потом снова добавляем. Это живой процесс", - сказал глава Минстратегпрома Камышин.
Камышин также рассказал, что до конца этого года по плану должны отремонтировать 2 956 укрытий и отметил, что уже приведены в порядок 3 891 укрытия.

С сайтом "Железное укрытие" можно ознакомиться по ссылке.