В Украине запустили портал "Железное укрытие" с информацией о состоянии укрытий

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине начал работу портал "Железное укрытие", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий.
Об этом Александр Камышин сказал во время презентации проекта "Железное укрытие", передает корреспондент Общественного .
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, проинформировал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.
Ткаченко добавил, что фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.
Камышин также рассказал, что до конца этого года по плану должны отремонтировать 2 956 укрытий и отметил, что уже приведены в порядок 3 891 укрытия.
С сайтом "Железное укрытие" можно ознакомиться по ссылке.
С сайтом "Железное укрытие" можно ознакомиться по ссылке.
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