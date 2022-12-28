В Украине запустили портал о реформе градостроительства

Министерство развития общин и территорий Украины запустило интернет-портал, посвященный законопроекту №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности".
Об этом сообщается на Facebook-странице Минрегиона.
Об этом сообщается на Facebook-странице Минрегиона.
В частности, портал содержит информацию о законопроекте №5655, а также "главные "мифы" о документе и ответах". Министерство утверждает, что он также предоставляет возможность посетителям задать вопросы реформы и получить обратную связь.
Портал доступен по ссылке.
Народные депутаты приняли законопроект 5655 1 июля 2021 года. Документ, в частности, предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАИ), ранее выполнявшей функции по государственному градостроительному надзору. Этот орган согласовал ввод объектов в эксплуатацию. После ликвидации ГАСИ заказчик может сам выбирать, кто будет контролировать строительство: исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по вопросам градостроительного контроля или частные контролеры – уполномоченные юридические лица, с которыми он заключает договор.
Еще одно положение законопроекта – создание единой государственной электронной системы в сфере строительства. Регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет осуществляться только через эту электронную систему. Право пользоваться этим реестром дадут нотариусам и государственным регистраторам.
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