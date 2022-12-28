18:03 28 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на Facebook-странице Министерство развития общин и территорий Украины запустило интернет-портал, посвященный законопроекту №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности".Об этом сообщается на Facebook-странице Минрегиона

"В Украине запустили портал о реформе градостроительства, на котором можно ознакомиться с концепцией реформы, посмотреть видео обсуждений и получить ответы на самые распространенные вопросы", — говорится в сообщении.

В частности, портал содержит информацию о законопроекте №5655, а также "главные "мифы" о документе и ответах". Министерство утверждает, что он также предоставляет возможность посетителям задать вопросы реформы и получить обратную связь.