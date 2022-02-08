В Украине запустили онлайн-курс о международном гуманитарном праве

14:33 08 Февраль Киев, Украина





Курс представлен на



Он был разработан для повышения уровня осведомленности в вопросах международного гуманитарного права, понимания важности вызовов, связанных с деоккупацией и реинтеграцией временно оккупированного Крыма и восточных территорий Украины.



Участники курса могут узнать основные понятия международного гуманитарного права, его историю становления и развития, принципы.



Авторы курса считают, что в условиях русско-украинской войны важное значение имеет распространение знаний по международному гуманитарному праву, которое обеспечивает защиту жертв войны и регулирует средства и методы ведения военных действий. Курс также определяет действие таких прав, как право на жизнь, право на свободу мысли, совести, религии, справедливый суд, запреты пыток и рабства.



Образовательная платформа Prometheus опубликовала онлайн-курс под названием Изучая международное гуманитарное право.Курс представлен на странице образовательной платформы.Он был разработан для повышения уровня осведомленности в вопросах международного гуманитарного права, понимания важности вызовов, связанных с деоккупацией и реинтеграцией временно оккупированного Крыма и восточных территорий Украины.Участники курса могут узнать основные понятия международного гуманитарного права, его историю становления и развития, принципы.Авторы курса считают, что в условиях русско-украинской войны важное значение имеет распространение знаний по международному гуманитарному праву, которое обеспечивает защиту жертв войны и регулирует средства и методы ведения военных действий. Курс также определяет действие таких прав, как право на жизнь, право на свободу мысли, совести, религии, справедливый суд, запреты пыток и рабства.

Проект состоит из десяти модулей, имеющих экспертные и методические видеолекции, текстовые материалы и тест для закрепления знаний.

После завершения курса слушатели, в частности, будут различать эмблемы и знаки, используемые во время вооруженного конфликта, будут ознакомлены с основами безопасности в период боевых действий и узнают правосудие переходного периода.



Этот курс разработала группа экспертов-практиков Украинского Хельсинкского союза по правам человека и Общества Красного Креста Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины. Это группа юристов-международников с более чем 15-летним опытом в преподавании и применении международного гуманитарного права, специалистов по трансформации конфликтов и с опытом преподавания прав человека.