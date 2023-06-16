В Украине запустили новые платформы, где фиксируют военные преступления рф

07:49 31 мая Киев, Украина

В Украине появилась платформа "Книга памяти", где собирают истории свидетелей и жертв военных преступлений россии, а также платформа Kremlin's Voice – база российских пропагандистов.

На сайте "Книга памяти" активисты общественной организации Internews Ukraine отмечают, что "Книга" — это сборник историй, случившихся с украинцами с начала полномасштабного вторжения: "Депортации украинцев, убийство мирных жителей, задержание и пытки пленных и военнослужащих, обнаружение массовых захоронений в регионах... ".

"Каждая история уникальна. Но у них одно общее — свидетельство об ужасных событиях, которые произошли из-за агрессии россии против Украины. "Книга памяти" — это виртуальный архив, место, где можно исследовать последствия российско-украинской войны",— отметила старшая аналитик проекта Алена Гришко.

Все тексты иллюстрированы изображениями, созданными искусственным интеллектом.

В базе представлены российские пропагандисты, информационно сопровождающие агрессию россии против Украины и чья риторика создавала основу для агрессии и совершения военных преступлений. В базе собирают подтверждения таковой деятельности.



Примеры агрессивных высказываний пропагандистов, размещенные на платформе, могут стать доказательной базой при привлечении их к уголовной ответственности, отмечают организаторы.



Все желающие могут расширить эту базу — поделиться именем пропагандиста и подтверждением его враждебной деятельности, а аналитики Internews Ukraine проверят и создадут досье.