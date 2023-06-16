В Украине запустили новые платформы, где фиксируют военные преступления рф

В Украине появилась платформа "Книга памяти", где собирают истории свидетелей и жертв военных преступлений россии, а также платформа Kremlin's Voice – база российских пропагандистов.
На сайте "Книга памяти" активисты общественной организации Internews Ukraine отмечают, что "Книга" — это сборник историй, случившихся с украинцами с начала полномасштабного вторжения: "Депортации украинцев, убийство мирных жителей, задержание и пытки пленных и военнослужащих, обнаружение массовых захоронений в регионах... ".
Все тексты иллюстрированы изображениями, созданными искусственным интеллектом.
Также была презентована платформа Kremlin's Voice – база российских пропагандистов.
В базе представлены российские пропагандисты, информационно сопровождающие агрессию россии против Украины и чья риторика создавала основу для агрессии и совершения военных преступлений. В базе собирают подтверждения таковой деятельности.
Примеры агрессивных высказываний пропагандистов, размещенные на платформе, могут стать доказательной базой при привлечении их к уголовной ответственности, отмечают организаторы.
Все желающие могут расширить эту базу — поделиться именем пропагандиста и подтверждением его враждебной деятельности, а аналитики Internews Ukraine проверят и создадут досье.
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