В Украине запустили "Национальный кадровый резерв". Что это

10:24 07 ноября Киев, Украина

В Украине запущен "Национальный кадровый резерв". Проект с использованием искусственного интеллекта поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело.





Как это будет работать

/>Искусственный интеллект должен определить пул профессий, соответствующий способностям и уровню soft skills человека. Для этого нужно пройти



Эти данные автоматически формируются в интерактивном резюме, которое можно переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать и взять с собой на собеседование.



Интерактивное резюме позволит человеку иметь преимущество у работодателя перед другими претендентами со стандартными резюме, ведь содержит информацию, которая «нужна рекрутеру для понимания соответствия требованиям актуальной вакансии», считают в Нацслужбе занятости.



Если искусственный интеллект обнаружил, что человек склонен к ведению собственного дела, то в рамках Национального кадрового резерва работает обучение предпринимательству.



Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.должен определить пул профессий, соответствующий способностям и уровню soft skills человека. Для этого нужно пройти тестирование Эти данные автоматически формируются в интерактивном резюме, которое можно переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать и взять с собой на собеседование.Интерактивное резюме позволит человеку иметь преимущество у работодателя перед другими претендентами со стандартными резюме, ведь содержит информацию, которая «нужна рекрутеру для понимания соответствия требованиям актуальной вакансии», считают в Нацслужбе занятости.Если искусственный интеллект обнаружил, что человек склонен к ведению собственного дела, то в рамках Национального кадрового резерва работает обучение предпринимательству.

"Национальный Кадровый Резерв" бесплатно доступен 24/7 всем украинцам, несмотря на местонахождение во время и после завершения военных действий.