В Украине запустили "Национальный кадровый резерв". Что это

В Украине запущен "Национальный кадровый резерв". Проект с использованием искусственного интеллекта поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело.
Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Как это будет работать
/>Искусственный интеллект должен определить пул профессий, соответствующий способностям и уровню soft skills человека. Для этого нужно пройти тестирование.
Эти данные автоматически формируются в интерактивном резюме, которое можно переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать и взять с собой на собеседование.
Интерактивное резюме позволит человеку иметь преимущество у работодателя перед другими претендентами со стандартными резюме, ведь содержит информацию, которая «нужна рекрутеру для понимания соответствия требованиям актуальной вакансии», считают в Нацслужбе занятости.
Если искусственный интеллект обнаружил, что человек склонен к ведению собственного дела, то в рамках Национального кадрового резерва работает обучение предпринимательству.
Как это будет работать
/>Искусственный интеллект должен определить пул профессий, соответствующий способностям и уровню soft skills человека. Для этого нужно пройти тестирование.
Эти данные автоматически формируются в интерактивном резюме, которое можно переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать и взять с собой на собеседование.
Интерактивное резюме позволит человеку иметь преимущество у работодателя перед другими претендентами со стандартными резюме, ведь содержит информацию, которая «нужна рекрутеру для понимания соответствия требованиям актуальной вакансии», считают в Нацслужбе занятости.
Если искусственный интеллект обнаружил, что человек склонен к ведению собственного дела, то в рамках Национального кадрового резерва работает обучение предпринимательству.
"Национальный Кадровый Резерв" бесплатно доступен 24/7 всем украинцам, несмотря на местонахождение во время и после завершения военных действий.
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