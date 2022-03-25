В Украине запустили NFT-музей путинской войны

19:59 25 марта Киев, Украина

В Украине был запущен первый NFT-музей войны, чтобы фиксировать преступления РФ и перечислять средства на гуманитарные нужды.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев", – пишет ведомство.
Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, которые могут приобрести все желающие.Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды украинцев.

В первой части NFT-коллекции будут произведения украинских художников. Вскоре в музей войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками.
"Весь мир должен знать о военных преступлениях России против Украины", - отмечают в Госспецсвязи.
Проект запустило Министерство цифровой трансформации совместно с украинским блокчейн-сообществом.