В Украине запустили NFT-музей путинской войны

19:59 25 марта Киев, Украина

В Украине был запущен первый NFT-музей войны, чтобы фиксировать преступления РФ и перечислять средства на гуманитарные нужды.



Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев", – пишет ведомство.

Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, которые могут приобрести все желающие.Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды украинцев.



В первой части NFT-коллекции будут произведения украинских художников. Вскоре в музей войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками.

"Весь мир должен знать о военных преступлениях России против Украины", - отмечают в Госспецсвязи.

Проект запустило Министерство цифровой трансформации совместно с украинским блокчейн-сообществом.