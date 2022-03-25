В Украине запустили NFT-музей путинской войны

В Украине был запущен первый NFT-музей войны, чтобы фиксировать преступления РФ и перечислять средства на гуманитарные нужды.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, которые могут приобрести все желающие.Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды украинцев.
В первой части NFT-коллекции будут произведения украинских художников. Вскоре в музей войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками.
В первой части NFT-коллекции будут произведения украинских художников. Вскоре в музей войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками.
Проект запустило Министерство цифровой трансформации совместно с украинским блокчейн-сообществом.
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