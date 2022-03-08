В Украине запустили чат-бот для помощи детям в военное время

18:03 07 Март Киев, Украина

Офис Президента Украины совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики создали в Telegram чат-бот для помощи детям в сложных ситуациях в военное время.

С помощью бота можно:

🔻Временно приютить ребенка в своей семье
🔻Найти потерянного ребенка
🔻Сообщить об одиноком ребенке
🔻Сообщить о международных организациях, готовых приютить украинских детей
🔻 Получить ответы на вопросы относительно детей - есть возможность обратиться на горячую линию

Из-за военных действий дети могут оказаться вдали от родителей или попасть в кризисные ситуации. Наша общая задача – помочь им!