В Украине запустили чат-бот для помощи детям в военное время

Офис Президента Украины совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики создали в Telegram чат-бот для помощи детям в сложных ситуациях в военное время.
С помощью бота можно:
🔻Временно приютить ребенка в своей семье
🔻Найти потерянного ребенка
🔻Сообщить об одиноком ребенке
🔻Сообщить о международных организациях, готовых приютить украинских детей
🔻 Получить ответы на вопросы относительно детей - есть возможность обратиться на горячую линию
Из-за военных действий дети могут оказаться вдали от родителей или попасть в кризисные ситуации. Наша общая задача – помочь им!
С помощью бота можно:
🔻Временно приютить ребенка в своей семье
🔻Найти потерянного ребенка
🔻Сообщить об одиноком ребенке
🔻Сообщить о международных организациях, готовых приютить украинских детей
🔻 Получить ответы на вопросы относительно детей - есть возможность обратиться на горячую линию
Из-за военных действий дети могут оказаться вдали от родителей или попасть в кризисные ситуации. Наша общая задача – помочь им!
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