В Украине запустили анонимную горячую линию для психологической поддержки мужчин

09:23 14 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA). В Украине запустили бесплатную круглосуточную анонимную горячую линию психологической поддержки для мужчин. Обращаться за помощью можно по любым вопросам, вызывающим стресс.Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).

Горячая линия по номерам 2345 * (Vodafone и Lifecell) и +38 067 752 23 45 (Киевстар) бесплатная и будет работать круглосуточно. Операторами являются квалифицированные психологи с многолетним опытом психологической практики", – говорится в сообщении.

Мужчины могут обращаться на линию по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или в отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

"Специалисты помогут стабилизировать эмоциональное состояние и найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций", - отмечают в Фонде ООН в области народонаселения в Украине.

По результатам опроса UNFPA среди мужчин, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде.

“Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью”, – говорит программная менеджер UNFPA Олеся Компаниец.

В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не может адаптироваться к стрессовым ситуациям и их последствиям.



Линия анонимна, поэтому персональные данные обратившихся за помощью не будут собираться.