В Украине запустили анонимную горячую линию для психологической поддержки мужчин

В Украине запустили бесплатную круглосуточную анонимную горячую линию психологической поддержки для мужчин. Обращаться за помощью можно по любым вопросам, вызывающим стресс.
Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).
Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).
Мужчины могут обращаться на линию по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или в отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.
По результатам опроса UNFPA среди мужчин, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде.
В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не может адаптироваться к стрессовым ситуациям и их последствиям.
Линия анонимна, поэтому персональные данные обратившихся за помощью не будут собираться.
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