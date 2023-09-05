В Украине запускают проект для поддержки военных и их близких

В Минобороны Украины презентовали социальный проект, чтобы предотвратить стрессовые ситуации в семьях военных, а также проинформировать о платформах для коммуникации с Вооруженными Силами. Инициативу назвали "Семьям защитников".
Об этом сообщили на сайте украинского оборонного ведомства.
Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что идея возникновения проекта появилась во время общения с семьями военных, находящихся в зоне активных боевых действий.
Об этом сообщили на сайте украинского оборонного ведомства.
Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что идея возникновения проекта появилась во время общения с семьями военных, находящихся в зоне активных боевых действий.
Минобороны разработало информативный буклет и сняло три видеоролика социальной рекламы, которые призваны помочь семьям военных.
Буклет будет доступен в печатном виде в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в местных ЦНАПах. Буклет доступен через QR-код на сайте Министерства обороны.
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