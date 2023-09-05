В Украине запускают проект для поддержки военных и их близких

19:21 09 августа Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте украинского оборонного ведомства.



Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что идея возникновения проекта появилась во время общения с семьями военных, находящихся в зоне активных боевых действий. Минобороны Украины презентовали социальный проект , чтобы предотвратить стрессовые ситуации в семьях военных, а также проинформировать о платформах для коммуникации с Вооруженными Силами. Инициативу назвали "Семьям защитников".Об этом сообщили на сайте украинского оборонного ведомства.Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что идея возникновения проекта появилась во время общения с семьями военных, находящихся в зоне активных боевых действий.

"Зачастую у семей мобилизованных возникают вопросы, например, из-за отсутствия связи с защитником в течение нескольких дней, отсутствия коммуникации с командованием части, недостаточности осведомленности о том, куда обращаться за поддержкой. Поэтому мы объединили усилия Минобороны, Генштаба, институтов гражданского общества и разработали простые рекомендации с ответами на самые частые вопросы", — рассказала Маляр.

Минобороны разработало информативный буклет и сняло три видеоролика социальной рекламы, которые призваны помочь семьям военных.

"Мы надеемся, что таким образом улучшим и упростим, сделаем более комфортными и спокойными ожидания на близких и родных дома. Считаю, что у каждого в семье где-то на холодильнике эта памятка-справочник обязательно должна быть. А кто привык пользоваться мобильным - буклет доступен для загрузки через QR-код", - подчеркнула Анна Маляр.

Буклет будет доступен в печатном виде в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в местных ЦНАПах. Буклет доступен через QR-код на сайте Министерства обороны.