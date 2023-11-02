В Украине запускают нацпрограмму по популяризации английского языка

08:42 02 ноября Киев, Украина

В Украине запускают проект Future Perfect, цель которого сделать английский язык международного общения в Украине, пишет вице-премьер-министр Михаил Федоров.



Для изучения английского запустили платформы Promova и Empower.



Платформа для изучения языков с персонализированным подходом Promova предлагает украинцам премиум доступ ко всем языковым курсам на три года. А онлайн-платформа для изучения английского Empower от Кембриджского университета доступна украинским преподавателям и студентам.



Программа будет открыта для каждого независимо от финансового положения или места жительства. Украинцы получат индивидуальный подход и открытый доступ к образовательным ресурсам.





По данным исследования Киевского международного института социологии, 88% опрошенных считают, что украинцы должны обязательно учить английский язык. Кроме того, трансформация статуса английского как языка международного общения в Украине — важный шаг к членству в ЕС, что позволит повысить конкурентоспособность украинского бизнеса, науки, образования инноваций и органов власти.



Именно поэтому Президент Украины инициировал запуск национальной программы Future Perfect, которая сформирует спрос на английский среди украинцев. Координировать языковую программу Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство образования и науки Украины и Министерство культуры и информационной политики Украины.