В Украине запретили все книги из России

В Украине запретили ввоз и распространение всей издательской продукции из России, сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.
Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории России (книг, журналов и т.п.).
Такое решение было принято в начале марта из-за полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы не допустить «культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев».
Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории России (книг, журналов и т.п.).
Такое решение было принято в начале марта из-за полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы не допустить «культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев».
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