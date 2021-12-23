В Украине запланирована перепись населения - на расходы выделено 5 млрд гривен

10:58 23 Декабрь Киев, Украина

Чтобы осуществить перепись населения , которая в Украине не проводилась уже десятилетиями, государство должно потратить около 5 миллиардов гривен.



Если же эти деньги в очередной раз не найдут, как говорят специалисты, это будет беспрецедентный случай и международный позор. Ведь Украина – единственная в Европе, за последние несколько десятков лет пропустившая перепись населения, мотивируя это большой себестоимостью процесса.



Очередной раунд переписи завершается в 2024 году, и деньги на это Кабмин уже запланировал. Сумма разобьется на три года.



Ведь два года перепись населения готовится, а на третью – проводится. В общей сложности эти деньги пойдут на оплату труда 100 тысяч специалистов, которые будут привлечены к проведению переписи и закупки оборудования.