В Украине зафиксирован всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

Коронавирус конечно отодвинул на второй план сезонные заболевания, такие как грипп и ОРВИ, однако забывать о них не стоит. По данным Минздрава Украины эпидемический порог на сегодняшний день превышен на 8,6% .
С начала эпидемического сезона по Украине:
• интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона;
• с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболело 3,4% населения страны;
• госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет;
• летальных случаев не зарегистрировано;
• против гриппа вакцинировано 101 145 человек.
С начала эпидемического сезона по Украине:
• интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона;
• с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболело 3,4% населения страны;
• госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет;
• летальных случаев не зарегистрировано;
• против гриппа вакцинировано 101 145 человек.
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