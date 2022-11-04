В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций бизнесов

В октябре зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний, несмотря на массированные обстрелы рашистов по украинским городам.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот в рамках мониторинга "Экономический фронт Украины".
В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот в рамках мониторинга "Экономический фронт Украины".
В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.
Аналитики объясняют, что обычно наибольшее количество фопов регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высокие.
В общей сложности с момента начала великой войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП
В общей сложности с момента начала великой войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП
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