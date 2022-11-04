В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций бизнесов

12:37 04 ноября Киев, Украина

В октябре зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний, несмотря на массированные обстрелы рашистов по украинским городам.



Об этом свидетельствуют данные Опендатабот в рамках мониторинга "Экономический фронт Украины".



В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.

"Количество регистраций новых бизнесов заметно "просело" в первые недели массированных обстрелов Украины, однако "нагнало потерянное" в последнюю неделю месяца", – говорится в сообщении.

Аналитики объясняют, что обычно наибольшее количество фопов регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высокие.



В общей сложности с момента начала великой войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП

Общий "паралич" рынка отразился и на работе бизнеса. Так, по данным сервиса "Вовремя", количество договоров за месяц — в октябре до сентября — упало на 8%. Однако это все еще в 1,5 раза больше показателей до большого вторжения. Число актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, почти не изменилось", – отметили исследователи.

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