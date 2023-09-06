В Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления света

13:58 29 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". В Украине 28 августа зафиксировали новый летний рекорд – вечерний максимум потребления света превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии", - указали специалисты.

Энергетики отметили, что были вынуждены покрыть спрос с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии, общий объем которой составил 1200 МВт-час.



Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей.

"Вчера были зафиксированы кратковременные отключения действием защиты трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. Обесточения потребителей не было, линии работают", - сообщили в компании.

29 августа осуществляется импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт отсутствует.



Как помочь энергосистеме

охлаждайте помещение не ниже 23С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях на Донетчине, Сумщине, Харьковщине, Запорожье. В Черниговской области к обесточениям из-за боевых действий добавились отключение 5 населенных пунктов из-за непогоды.

В "Укрэнерго" добавили, что после аварийного ремонта в работу вернулись два энергоблока тепловых электростанций, а в аварийный ремонт выведен один. Количество блоков электростанций в работе ограничено.



Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, в плановых ремонтах часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления, особенно в вечерние часы.