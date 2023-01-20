В Украине выросло производство электроэнергии - Укрэнерго

"Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. производство электроэнергии увеличилось после выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации других ТЭЦ и ГЭС, а также возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше 3/4 потребления. Всем облэнерго доказано лимиты потребления в сутки... Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предотвращения используются аварийные" отключение", - говорится в сообщении.