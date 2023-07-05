В Украине выросло потребление электроэнергии — Укрэнерго

На фоне повышения температуры в Украине фиксируется рост потребления электроэнергии в период с 16 до 23 часов в связи с использованием кондиционеров.
Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".
При этом также изменился период максимального потребления в течение суток. Учитывая это, компания призывает уменьшить потребление электричества вечером.
Компания просит потребителей перенести применение мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, а также не включать несколько мощных приборов одновременно.
При этом производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей, заверили в компании.
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