В Украине выросло потребление электроэнергии — Укрэнерго

17:14 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании На фоне повышения температуры в Украине фиксируется рост потребления электроэнергии в период с 16 до 23 часов в связи с использованием кондиционеров.Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго"

"С ростом температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

При этом также изменился период максимального потребления в течение суток. Учитывая это, компания призывает уменьшить потребление электричества вечером.

"Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 - 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16.00 до 23:00. Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток :00 до 23:00", - рассказали в Укрэнерго.

Компания просит потребителей перенести применение мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, а также не включать несколько мощных приборов одновременно.



При этом производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей, заверили в компании.