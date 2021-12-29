В Украине выросло количество пассажирских перевозок

09:31 29 Декабрь Киев, Украина

Государственная служба статистики сообщает о росте пассажирских перевозок в Украине. Так, за 11 месяцев года транспортные компании перевезли около 2,428 миллиарда пассажиров. Это на 3,5% больше против прошлогоднего показателя.



По информации Госстатистики, объем пассажирооборота транспортных предприятий за этот период составил 57,4 миллиарда пассажирокилометров, что выше на 27,5% против 2020 года.



В частности, железнодорожным транспортом воспользовались 75 миллионов пассажиров (вместе с городской электричкой), что больше на 19,6%, чем было год назад в этот период; автомобильным транспортом – 999,4 миллиона пассажиров, что на +0,8% больше; авиационным транспортом — 8,7 млн человек, что на 92,3% больше; водным транспортом – 500 тысяч пассажиров, что на 51,1% больше.



Трамваями воспользовались чуть меньше граждан — 364 миллиона пассажиров, а это на 5,8% ниже, чем было в январе-ноябре прошлого года, метрополитеном — 437,2 миллиона (больше на 17,7%), троллейбусами — 542,8 миллиона (на 2,7% больше).



Данные приведены без учета информации с оккупированных территорий.



Отметим, что по итогам января-ноября 2020 года в Украину отечественные транспортные компании успешно перевезли не менее 2,345 млрд пассажиров. Это на 39,9% отличается от результата, который наблюдался за аналогичный период 2019 года.