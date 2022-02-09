В Украине выросло количество медотходов

07:01 09 Февраль Киев, Украина

Большинство медицинских учреждений по всему миру не обладают специальным оборудованием для утилизации использованных медицинских средств. Начало пандемии в несколько раз увеличило количество этих отходов. Впоследствии, это стало серьезной проблемой и угрозой окружающей среды.



Точно подсчитать количество медотходов в Украине практически невозможно — данная статистика просто не ведется. Но не трудно догадаться, что большая их часть отправляется на обычные мусорные полигоны вместе с остальным бытовым мусором. Каждый день уровень загрязнения медицинскими отходами стремительно растет, что негативно влияет на почву, воду и остальной природный ресурс.



Эту проблему необходимо решать как можно быстрее, на государственном и международном уровнях, изобретая новые действенные механизмы по утилизации отходов, а также по замене одноразовых средств многоразовыми.