В Украине выбрали главное слово 2022 года

13:24 09 января Киев, Украина

По версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" словом 2022 стала фраза "Русский военный корабль, иди…".

Об этом 6 января сообщили на сайте проекта.

"Выражение, по сути, является римейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году, — "от*ся от нас". Самое широкое использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны", – объясняют в "Мыслово".

Там также добавляют, что этот ответ украинского защитника острова Змеиный россиянам стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии.



2022 все претенденты на звание "слова года" были связаны с войной:

"Добрый вечер, мы из Украины!" – мем-приветствие русско-украинской войны;

"катастрофа" – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;

"беженцы/переселенцы" – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;

"ВСУ" – как символ веры украинцев в победу;

"волонтер, доброволец" – как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;

"геноцид, террор" – эта война носит геноцидальный характер, и россия применяет террористические методы;

"помощь" – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.

В 2021 словом года выбрали "вакцину", а в 2020 – "коронавирус". В общем "Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость.