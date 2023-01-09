В Украине выбрали главное слово 2022 года

По версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" словом 2022 стала фраза "Русский военный корабль, иди…".
Об этом 6 января сообщили на сайте проекта.
Там также добавляют, что этот ответ украинского защитника острова Змеиный россиянам стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии.
2022 все претенденты на звание "слова года" были связаны с войной:
2022 все претенденты на звание "слова года" были связаны с войной:
- "Добрый вечер, мы из Украины!" – мем-приветствие русско-украинской войны;
- "катастрофа" – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;
- "беженцы/переселенцы" – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;
- "ВСУ" – как символ веры украинцев в победу;
- "волонтер, доброволец" – как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;
- "геноцид, террор" – эта война носит геноцидальный характер, и россия применяет террористические методы;
- "помощь" – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.
В 2021 словом года выбрали "вакцину", а в 2020 – "коронавирус". В общем "Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость.
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