В Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

11:24 31 октября Киев, Украина

В связи с массированными атаками оккупантов по критической инфраструктуре, 31 октября в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, энергетическая компания Yasno в Facebook.

"Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии",- отметил Тимошенко.

Представитель ОП напомнил, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.



По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.



Службы работают на местах над ликвидацией последствий.



Энергетическая компания Yasno сообщила, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы и призвала людей выключить или ограничить использование энергоемких приборов.



Больше информации компания обещала предоставить позже.