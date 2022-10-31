В Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

В связи с массированными атаками оккупантов по критической инфраструктуре, 31 октября в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, энергетическая компания Yasno в Facebook.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, энергетическая компания Yasno в Facebook.
Представитель ОП напомнил, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.
По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.
Службы работают на местах над ликвидацией последствий.
Энергетическая компания Yasno сообщила, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы и призвала людей выключить или ограничить использование энергоемких приборов.
Больше информации компания обещала предоставить позже.
По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.
Службы работают на местах над ликвидацией последствий.
Энергетическая компания Yasno сообщила, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы и призвала людей выключить или ограничить использование энергоемких приборов.
Больше информации компания обещала предоставить позже.
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