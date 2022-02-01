В Украине вводят водительские удостоверения и техпаспорта нового формата

17:07 16 Сентябрь Киев, Украина

Кабмин внес изменения в бланки национальных и международных водительских прав, свидетельство о регистрации и временный талон автомобиля, а так же новый вид номерного знака.



Теперь в водительских правах нового формата по письменному согласию владельца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-факторе) водителя.



Если же гражданин откажется от участия в программе посмертного донорства или размещения информации о группе крови, он получит водительские права без данных отметок.



Кроме того, в техпаспорт автомобиля внесут обозначение уровня экологических норм.



Отметим, что все национальные и международные водительские права и свидетельства про регистрацию авто, выданные до вступления в силу этого постановления будут действительными на протяжение срока, на который они были выданы. Также до внедрения новоутвержденных форм документов они продолжат оформляться с использованием бланков предыдущих образцов.