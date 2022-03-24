В Украине вводится уголовная ответственность за фото- и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до двенадцати лет лишения свободы.
▪️Сегодня, 24 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».
▪️ Следовательно Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения состояния.
▪️В частности наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет грозит за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенных в условиях военного или чрезвычайного положения.
▪️ За распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
▪️ Лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет наказываются вышеуказанные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия.
▪️Сегодня, 24 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».
▪️ Следовательно Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения состояния.
▪️В частности наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет грозит за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенных в условиях военного или чрезвычайного положения.
▪️ За распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
▪️ Лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет наказываются вышеуказанные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия.
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