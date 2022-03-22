В Украине ввели профессиональный праздник для тренеров

В Украине появился новый профессиональный праздник — День тренера, соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Зеленским.
Праздник будет отмечаться ежегодно 19 июля, сообщает сайт главы государства.
Датой был выбран день открытия летней Олимпиады 1996 года, когда Украина впервые принимала участие в таком масштабном международном соревновании, как независимое государство и выступила самостоятельной олимпийской командой.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее День тренера отмечали 30 октября. Однако официального статуса праздник не имел.
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