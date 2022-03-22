В Украине ввели профессиональный праздник для тренеров

06:45 25 июня Киев, Украина

В Украине появился новый профессиональный праздник — День тренера, соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Зеленским.

Праздник будет отмечаться ежегодно 19 июля, сообщает сайт главы государства.

"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера, который отмечать ежегодно 19 июля", - говорится в документе.

Датой был выбран день открытия летней Олимпиады 1996 года, когда Украина впервые принимала участие в таком масштабном международном соревновании, как независимое государство и выступила самостоятельной олимпийской командой.



Указ вступает в силу со дня опубликования.



Ранее День тренера отмечали 30 октября. Однако официального статуса праздник не имел.