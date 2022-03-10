В Украине ввели дополнительные платные тесты ВНО

17:18 10 Июнь Киев, Украина

Со следующего года участники внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут дополнительно сдавать тесты за собственные средства.
 
Соответствующая норма содержится в приказе Министерства образования, которым определены вопросы проведения ВНО в 2022 году.

В частности, в следующем году каждый участник внешнего оценивания будет иметь право пройти внешнее оценивание за счет государственного бюджета по не более пяти учебных предметах.

В то же время при желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет физических и юридических лиц.

Всего в перечне предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов. Соответственно, участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.

Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО:
  • Украинский язык;
  • Украинский язык и литература;
  • Математика (задания уровня стандарта);
  • Математика;
  • История Украины;
  • Английский язык;
  • Испанский язык;
  • Немецкий язык;
  • Французский язык;
  • Биология;
  • География;
  • Физика;
  • Химия.