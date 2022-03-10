В Украине ввели дополнительные платные тесты ВНО

Со следующего года участники внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут дополнительно сдавать тесты за собственные средства.
Соответствующая норма содержится в приказе Министерства образования, которым определены вопросы проведения ВНО в 2022 году.
В частности, в следующем году каждый участник внешнего оценивания будет иметь право пройти внешнее оценивание за счет государственного бюджета по не более пяти учебных предметах.
В то же время при желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет физических и юридических лиц.
Всего в перечне предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов. Соответственно, участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.
Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО:
В частности, в следующем году каждый участник внешнего оценивания будет иметь право пройти внешнее оценивание за счет государственного бюджета по не более пяти учебных предметах.
В то же время при желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет физических и юридических лиц.
Всего в перечне предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов. Соответственно, участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.
Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО:
- Украинский язык;
- Украинский язык и литература;
- Математика (задания уровня стандарта);
- Математика;
- История Украины;
- Английский язык;
- Испанский язык;
- Немецкий язык;
- Французский язык;
- Биология;
- География;
- Физика;
- Химия.
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