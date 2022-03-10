В Украине ввели дополнительные платные тесты ВНО

17:18 10 Июнь Киев, Украина

Со следующего года участники внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут дополнительно сдавать тесты за собственные средства.

Соответствующая норма содержится в приказе Министерства образования, которым определены вопросы проведения ВНО в 2022 году.



В частности, в следующем году каждый участник внешнего оценивания будет иметь право пройти внешнее оценивание за счет государственного бюджета по не более пяти учебных предметах.



В то же время при желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет физических и юридических лиц.



Всего в перечне предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включены 11 учебных предметов. Соответственно, участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.



Перечень учебных предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО: