В Украине возросло количество детей-жертв войны

15:12 16 декабря Киев, Украина

По состоянию на утро 16 декабря по меньшей мере 1308 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров, 449 детей погибли и по меньшей мере 859 получили ранения разной степени тяжести.



По данным ОГП, стало известно, о гибели 14 декабря двух мальчиков 14 и 17 лет в городе Торецк Донецкой области. Они подорвались на противотанковой мини.



12 декабря в результате обстрела врагом Херсона получили ранения двое детей 6 и 10 лет.



15 декабря в результате обстрела войсками рф Марганеца Днепропетровской области получила ранение 16-летняя девушка.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34.



Эти данные не окончательны, поскольку продолжают устанавливать количество жертв среди детей в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях, отметили в ОГПУ.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.